Госаудитслужба Украины перестала настаивать на отказе предприятий ВПК от получения прибыли

Ведомство ранее обвиняло украинские компании в попытке хищения средств под видом получения дохода

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) изменила свою позицию и согласилась с тем, что военные предприятия могут закладывать прибыль от производства вооружений в состав их цены. Об этом говорится в сообщении на сайте контрольного ведомства, которое ранее обвиняло украинские компании ВПК в попытке хищения средств под видом получения прибыли.

"Государственная аудиторская служба Украины как один из исполнителей поручения кабинета министров Украины подготовила свои предложения по урегулированию ситуации в сфере закупок в оборонной сфере. <...> Госаудитслужба поддерживает и считает целесообразным возврат условия расчета цены с учетом прибыли, как это было до 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

ГАСУ добавляет, что направила свои предложения по этому вопросу на рассмотрение в Министерство обороны и готова принять участие в разработке законопроекта о прибыли военных предприятий. При этом Госаудитслужба Украины предложила направлять прибыль предприятий ВПК на их модернизацию, реконструкцию и разработку новых видов вооружений.

В июле 2023 года Госаудитслужба после проверки контрактов, заключенных с Минобороны, заявила, что "украинские производители, сотрудничающие с министерством, не должны закладывать прибыль в контракты с государством". Проверки показали, что в результате государство переплатило поставщикам значительные суммы, на этом основании Госаудитслужба потребовала вернуть средства. В общей сложности ГАСУ обвинила недобросовестных производителей оружия в попытке хищения 6 млрд гривен ($164 млн). 19 сентября руководство украинского предприятия КБ "Луч", которое выпускает ракетные комплексы "Ольха", крылатые ракеты "Нептун", противотанковые ракетные комплексы "Стугна", обвинило ГАСУ в "создании препятствий" для работы предприятия. Соответствующие письма оно направило в правительство, Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также в концерн "Украинская оборонная промышленность".

В начале сентября на фоне многочисленных коррупционных скандалов в Министерстве обороны был отправлен в отставку глава ведомства Алексей Резников. Назначенный на его место Рустем Умеров назвал борьбу с коррупцией одним из приоритетных направлений своей работы.