Аэропорт Пулково ожидает роста пассажиропотока до 20 млн человек по итогам 2023 года

По итогам 2022 года пассажиропоток аэропорта в Петербурге составил 18,2 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Аэропорт Пулково ожидает, что по итогам 2023 года его пассажиропоток вырастет на 10% и достигнет рекордных в истории авиагавани 20 млн человек. Об этом сообщила журналистам директор по авиационной коммерции управляющей компании Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" Асият Халваши.

"По итогам 2023 года аэропорт Пулково готовится обслужить 20 млн пассажиров. Рост пассажиропотока в 2023 году на международных рейсах составляет 42%, на внутренних рейсах - 6% к 2022 году", - рассказала Асият Халваши.

По итогам 2022 года пассажиропоток аэропорта Пулково составил 18,2 млн человек, последний рекорд по числу обслуженных путешественников у авиагавани был в 2019 году - 19,6 млн человек. Теперь аэропорт готовится преодолеть эту "доковидную" планку.

Пассажиропоток аэропорта растет преимущественно за счет развития внутрироссийских авиалиний. Еще в 2022 году Пулково вышло на второе место после московского Шереметьево по числу обслуженных пассажиров - 15,8 млн человек.

Значительно снизившийся в 2022 году сегмент международных перевозок постепенно переориентируется и наращивает объемы на альтернативных направлениях. Так, пассажиропоток между Пулково и аэропортами Турции с начала 2023 года составил 1 млн человек, что более чем на 50% больше показателей 2022 года.