Два агентства Китая повысили суверенный кредитный рейтинг Греции

China Lianhe Credit Rating и China Chengxin International Credit Rating Group объяснили это решение быстрым восстановлением греческой экономики

АФИНЫ, 27 октября. /ТАСС/. Два крупных рейтинговых агентства Китая China Lianhe Credit Rating и China Chengxin International Credit Rating Group повысили суверенный кредитный рейтинг Греции, объяснив это быстрым восстановлением греческой экономики. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

По его данным, China Lianhe Credit Rating в пятницу повысило долгосрочный кредитный рейтинг Греции с "BBB-" до инвестиционного уровня "BBB" со стабильным прогнозом. Днем ранее China Chengxin International Credit Rating Group повысило кредитный рейтинг страны с "B-" до "BB+" со стабильным прогнозом.

Как отметили агентства, в 2022 году благодаря финансовой помощи ЕС, структурным реформам правительства, росту международного туризма и другим факторам греческая экономика серьезно восстановилась, и темпы экономического роста, превысившие средний показатель по еврозоне, как ожидается, продолжат стабильно расти в 2023 году. Греческое правительство продолжает реализовывать реформы в различных секторах, а способность кабинета сбалансировать свои финансы неуклонно улучшается при значительном сокращении бюджетного дефицита и долгового бремени. Достаточная банковская ликвидность и продолжающееся улучшение качества банковских активов обеспечивают стабильную прибыльность, при этом уровень неработающих кредитов упал до самой низкой отметки почти за 12 лет.

Рейтинговые агентства также обратили внимание на то, что ситуация на греческом рынке труда значительно улучшилась, безработица упала до рекордно низкого уровня с 2009 года, а ВВП на душу населения превысил $20 тыс. В июне правоцентристская партия "Новая демократия" одержала убедительную победу на парламентских выборах, что позволило осуществить плавную смену правительства и обеспечить продолжение политики экономической и финансовой реструктуризации Греции.

Как отмечает ANA-MPA, повышение суверенного кредитного рейтинга Греции двумя крупнейшими рейтинговыми агентствами Китая отражает уверенность китайской стороны в улучшении экономической ситуации в республике, снижении банковских рисков, перспективах макроэкономического роста и динамике реформ. Кроме того, восстановление кредитного рейтинга Греции до инвестиционного уровня привлечет больше китайских инвесторов на греческий рынок, указывает агентство.

Международное рейтинговое агентство S&P 20 октября повысило кредитный рейтинг Греции до инвестиционного уровня "ВВВ-" со стабильным прогнозом. Министр национальной экономики и финансов Греции Костис Хадзидакис тогда заявил, что это открывает перед страной исторические возможности. По его словам, S&P является четвертым рейтинговым агентством и вторым признанным Европейским центральным банком, которое присвоило Греции рейтинг инвестиционного уровня за последние месяцы после того, как 13 лет назад страна лишилась его на волне финансового кризиса.