Сеть и сервисы крымского оператора "Миранда-медиа" частично восстановили после атаки

DDoS-атаку оценили как заранее спланированную

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Группа компаний "Миранда-медиа", действующая на территории Крыма, возобновила работу сервисов для силовых ведомств, государственных организаций и социально-значимых объектов, а также частично восстановила оказание услуг для физических лиц после сбоя из-за хакерской атаки, сообщается в Telegram-канале оператора цифровых услуг.

"По данным на 19:55 27 октября сеть и сервисы группы компаний "Миранда-медиа": "Миранда-медиа", "МирТелеком", "Крымтелеком" восстановлены на 80%. В первую очередь возобновлены сервисы для силовых ведомств, государственных организаций и социально-значимых объектов. Услуги и сервисы для физических лиц уже частично восстановлены: мобильная передача данных, голосовое общение, услуги "Интернет" для клиентов трех компаний "МирТелеком", "Крымтелеком" и "Миранда-медиа", - говорится в сообщении.

Ранее мобильный оператор и интернет-провайдер зафиксировал массовую DDoS-атаку со стороны украинских хакеров, что привело к временной недоступности услуг Миранда-медиа", "Крымтелекома" и "МирТелекома". Совершенную DDoS-атаку оценивают как заранее и тщательно спланированную киберпреступниками.

ООО "Миранда-медиа" обеспечивает доступ к интернету с использованием собственных каналов передачи данных. Компания обладает собственной волоконно-оптической сетью на территории Республики Крым протяженностью более 4 тыс. км. Работает в Крыму и Севастополе. С 2023 года оказывает на полуострове услуги сотового оператора.