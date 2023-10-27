В ГД внесли законопроект, обязывающий сообщать данные об активах зарубежных "дочек"

Состав, форму, сроки, порядок составления и представления резидентами этой информации предлагают установить нормативным актом ЦБ по согласованию с Минфином РФ и Минэкономразвития России

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, обязывающий резидентов - экспортеров представлять ЦБ информацию о валютных активах и обязательствах перед нерезидентами, включающую аналогичные сведения и по их дочерним компаниям за рубежом. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в закон "О валютном регулировании и валютном контроле".

Законопроектом вводится обязанность резидентов представлять информацию о валютных активах и обязательствах, включая такую информацию с учетом имеющихся у этих юрлиц - резидентов находящихся за пределами территории РФ дочерних хозяйственных обществ (при наличии). Для получения более детализированной и полной информации документом предусмотрена унификация требований к составлению и представлению резидентами - экспортерами информации о валютных активах и обязательствах. Состав, форму, сроки, порядок составления и представления резидентами этой информации предлагается установить нормативным актом ЦБ по согласованию с Минфином РФ и Минэкономразвития России.

Также законопроектом исключается обязанность Банка России размещать на своем официальном сайте в интернете перечень экспортеров, которые предоставляют ему такие данные. При этом ЦБ РФ наделяется полномочием по установлению порядка доведения до сведения резидентов информации о включении в перечень.

Предлагаемые проектом изменения направлены на более эффективный мониторинг и оценку равномерности притока и оттока иностранной валюты, а также своевременное выявление потенциальных дисбалансов, угрожающих стабильности финансового рынка, на фоне геополитических рисков, указывают в кабмине. Документ разработан для "установления возможности более полного охвата оценки валютных рисков в условиях действия ограничительных мер со стороны недружественных государств в отношении Российской Федерации", говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.