Чувашия может получить до 1 млрд рублей из федерального бюджета на обновление лифтов

По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, предварительно есть понимание в части возможных источников финансирования

ЧЕБОКСАРЫ, 27 октября. /ТАСС/. Минпромторг России проработает вопрос выделения до 1 млрд рублей на обновление лифтов в Чувашии. Об этом заявил заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на рабочей встрече с главой республики Олегом Николаевым, сообщает пресс-служба министерства. Рабочая встреча прошла в Чувашии на предприятии "Сеспель", которое выпускает специализированные цистерны по международным стандартам качества для различных секторов экономики.

"Как федеральные кураторы региона [мы] уже помогли с обновлением парка общественного транспорта. Предварительно обсудили, на какие еще направления было бы наиболее актуально реализовать дополнительную финансовую поддержку - в первую очередь, [на] обновление лифтового хозяйства региона. На это рассчитываем выделить до 1 млрд рублей. Проработаем вопрос на площадке правительства", - цитируют в сообщении Мантурова.

Министр подчеркнул, что предварительно есть понимание в части возможных источников финансирования. Николаев поблагодарил за постоянное внимание к региону, подчеркнув важность федеральной поддержки в обновлении лифтового хозяйства в республике, степень износа которого является одной из самых высоких в России.

На встрече отметили работу Фонда развития промышленности Чувашии, который является одним из самых крупных в России. Его капитализация превышает 2,3 млрд рублей, с 2021 года выдано 28 займов на общую сумму около 1,8 млрд рублей. "Чувашия получит еще 82 млн рублей в рамках предоставления единой региональной субсидии на средства 2024 года. Деньги республика направит на докапитализацию регионального фонда, лизинговые платежи и приобретение нового оборудования", - уточняется в сообщении.

Мантуров подчеркнул, что промышленные предприятия республики активно пользуются федеральными и региональными мерами господдержки. "Сегодня мы видим результаты этой работы. Коллеги выпускают продукцию с высокой добавленной стоимостью, востребованную в современных условиях", - сообщил министр.