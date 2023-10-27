Объем помощи Брянской области подшефному городу в ЛНР превысил 1 млрд рублей

На эти средства отремонтировали почти 60 объектов

ТАСС, 27 октября. Правительство Брянской области за два года направило на восстановление социальной и коммунальной инфраструктуры подшефного города Брянки в ЛНР более 1 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

"В этом году из областного бюджета выделено 600 млн на 36 объектов Брянки, наши специалисты уже завершили большинство работ по капитальному ремонту социальных объектов, а также по подготовке к отопительному сезону", - сообщил губернатор.

Он добавил, что в 2022 году на восстановление Брянки область направила 432 млн рублей. На эти средства отремонтировали 22 объекта социальной и коммунальной сферы, были установлены три новые котельные, поставлено более 20 единиц коммунальной и спецтехники, мебель, оборудование и литература для образовательных учреждений.

В середине мая 2022 года губернатор сообщил, что регион взял под шефство над Брянкой в ЛНР. В августе того же года правительство Брянской области подписало соглашение о сотрудничестве с администрацией города, в рамках которого реализуется комплекс мероприятий по восстановлению коммунальной инфраструктуры, ремонту учреждений здравоохранения и образования, благоустройству территорий.