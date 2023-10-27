В Москве в районе Ходынского поля намерены возвести конструктивистский бизнес-центр

Его площадь превысит 11 тыс. кв. м

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Бизнес-центр площадью более 11 тыс. кв. м, выполненный в стиле конструктивизма, возведут по адресу: Хорошевское шоссе, владение 38А. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Пятиэтажный комплекс рассчитан на размещение 1,4 тыс. рабочих мест. В инфраструктуру объекта входят просторное лобби, конференц-зал в формате амфитеатра на 123 кв. м, переговорные комнаты, open-space, ресторан, фуд-корт, терраса, подземный паркинг на 22 машино-места", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы. Заммэра уточнил, что здание будет иметь форму усеченного треугольника.

Главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов отметил, что архитектурную концепцию здания разработало бюро Kleinewelt Architekten, генпроектировщиком выступает ТПО PRIDE. "Строгий структурный объем из металлических ламелей как бы "парит" над массивной нижней частью. Для офисного сегмента ламели являются довольно распространенным архитектурным приемом, поскольку позволяют регулировать интенсивность солнечного света. Внутренняя композиция здания выстроена вокруг атриума, где центральным элементом выступает лестница-скульптура. Помимо прямого функционального назначения, она также играет роль арт-объекта", - уточнил он.

Сооснователь архитектурного бюро Kleinewelt Architekten Сергей Переслегин добавил, что рабочие зоны верхних этажей выполнены по принципу open space, что обеспечивает пространство гибкостью и мобильностью. "Пройдя сквозь монолитный объем входной группы, посетитель сразу оказывается в высоком, наполненном светом пространстве атриума, совмещенного с бетонным амфитеатром. В проекте особое внимание уделялось грамотным планировкам и организации навигации, чтобы разнести потоки сотрудников и организовать оперативную и незаметную работу управляющей компании", - пояснил Переслегин.

Согласно проекту, офисные помещения оказываются в наиболее полезной, освещенной естественным светом зоне. В свободном пространстве предусмотрены места для неформальной коммуникации - переговорки, зоны отдыха и кофе-поинты.

"Входная группа здания увенчана протяжным навесом из сатинированного алюминия и ориентирована на офисный комплекс "Лайнер". Основной материал наружной отделки - бесцветное стекло в обрамлении витражной системы из серого брашированного алюминия. Отделка конструктивных элементов, выступающих из плоскости фасада, будет выполнена с применением архитектурного бетона светло-серого цвета", - заключили в стройкомплексе.