В Москве намерены достроить дорожно-эксплуатационный комплекс по обслуживанию ТТК

По словам руководителя Департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, есть положительное решение о финансировании завершения работ, ведется подготовка документов для выдачи разрешительной документации на строительство

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Дорожно-эксплуатационный комплекс по обслуживанию Третьего транспортного кольца планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2025 году", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба ДГП.

Он добавил, что по результатам проведенной работы и внесенных предложений руководству города приняли положительное решение о финансировании завершения строительства объекта, провели обследование и откорректировали проект, который получил положительное заключение экспертизы. Ведется подготовка документов для выдачи разрешительной документации на строительство. Комплекс расположен по адресу: проезд Серебрякова, владение 14.

"Работы по реконструкции и расширению комплекса зданий были начаты еще в 2007 году, и в связи с их приостановкой в 2014 году объект включен для проработки на оперативную группу по сокращению объектов незавершенного строительства", - пояснили в пресс-службе.

Всего с начала 2011 года оперативной группой по сокращению объектов незавершенного строительства в Москве решены вопросы по 655 объектам, из них 188 объектов ввели в эксплуатацию, возобновили работу на 265 объектах, на 202 площадках демонтировали конструкции, а территории привели в порядок и благоустроили.