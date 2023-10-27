В Чувашии разработают новую концепцию в продолжение программы развития региона

По словам главы республики Олега Николаева, с начала действия программы в регионе создали почти 2,6 тыс. рабочих мест

ЧЕБОКСАРЫ, 27 октября. /ТАСС/. Новая программа развития республики будет разработана в Чувашии в качестве продолжения индивидуальной программы социально-экономического развития, рассчитанной на 2020-2024 годы. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев на рабочей встрече с заместителем председателя правительства России - министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

"Благодарим за то, что поддержали нас в части в продления программы, знаем, что [соответствующее] решение уже принято. Сейчас совместно с коллегами работаем над тем, чтобы разработать новую программу для получения максимального эффекта от достигнутых результатов", - отметил Николаев.

По его словам, с начала действия программы в Чувашии создано почти 2,6 тыс. рабочих мест, привлечено более 25 млрд рублей внебюджетных инвестиций, реализовано почти 540 инвестиционных проектов. Одной из популярных форм поддержки, которая включена в программу развития региона, Николаев назвал содействие отдельными категориями населения в получении ипотечного кредита. По его словам, данными жилищными льготами воспользовались более 500 семей.

На мероприятия со сроком реализации в 2020-2024 годах из федерального бюджета предусмотрено 5 млрд рублей. В июне Николаев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике предложил продлить действие программы. По его словам, это необходимо для обеспечения устойчивости региона. В октябре власти Чувашии заявляли, что программа может быть продлена на 2025-2026 годы с дополнительным федеральным финансированием в размере 2 млрд рублей.

Развитие хмелеводства

На встрече Николаев представил проект по созданию комплекса по переработке хмеля, включающего его очистку и сушку. Власти рассчитывают на поддержку Минпромторга России в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

"У нас появилась возможность возродить производство и переработку хмеля, став центром компетенции в России в этой области. Мы произвели первый [хмелеуборочный] комбайн, а сейчас работаем над хмелесушильной машиной. И хотели бы попросить вашей поддержки через субсидирование НИОКР", - приводятся слова Николаева в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

По расчетам властей, на каждые 25 га хмеля нужен один комплекс из хмелеуборочного комбайна и хмелесушильной машины. "Сейчас у нас [выращивается] 200 га хмеля. В следующие два-три года мы планируем увеличение площади до 2 тыс. га", - цитируют Николаева в его пресс-службе.

Мантуров предложил совместно проработать данный вопрос, в том числе "собрать консолидированный предварительный заказ" для соответствия предъявляемым требованиям при предоставлении компенсации на НИОКР.