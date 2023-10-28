Министры торговли стран G7 на встрече в Японии обсудят цепочки поставок

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Встреча министров торговли стран Группы семи (G7) откроется в городах Осака и Сакаи на западе Японии. Ожидается, что она продлится до 29 октября.

Как сообщил ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, на встрече планируется обсудить "конкретные меры по формированию стабильных цепочек поставок". "Мы также надеемся обменяться мнениями по вопросу обеспечения надежных торговых отношений", - сказал он.

В ходе предыдущей встречи министров торговли стран G7, прошедшей в апреле в онлайн-формате, стороны выразили обеспокоенность по поводу экономического принуждения, которое приводит к ограничению импорта и экспорта между странами, имеющими политические разногласия. Они подтвердили важность контроля за экспортом передовых технологий, включая полупроводники, которые могут быть использованы в военных целях. Также министры согласились с необходимостью объединить усилия в области экономической безопасности, в том числе со странами глобального Юга.

В свою очередь лидеры "семерки" по итогам майского саммита в Хиросиме озвучили намерение использовать международные экономические отношения и торговлю для укрепления экономического порядка, основанного на правилах. С этой целью они заявили о готовности вести диалог и следовать кооперативному подходу между странами G7, а также с партнерами за пределами этого объединения, в том числе с развивающимися странами.

Вопрос ценных ресурсов

Лидеры G7 в своем заявлении также подтвердили растущую роль критически важных минералов во многих сферах, в особенности для глобального перехода к чистой энергии. Они подчеркнули необходимость управления рисками, вызванными уязвимыми цепочками поставок. В связи с этим члены "семерки" заявили, что поддерживают открытую, справедливую, транспарентную, безопасную, разнообразную, устойчивую, отслеживаемую и основанную на правилах и рыночных нормах торговлю критическими минералами.

Кроме того, участники саммита объявили о намерении повысить свою готовность и устойчивость на случай перебоев в поставках этих ресурсов, в том числе в рамках запуска для своих партнеров добровольной программы по безопасности в сфере критических минералов.

Наконец, страны G7 по итогам саммита заявили о приверженности свободной и справедливой торговле как основополагающим принципам и целям многосторонней торговой системы, в основе которой лежит ВТО. Они подтвердили, что соблюдение этих основополагающих принципов необходимо для создания устойчивых глобальных цепочек поставок, которые будут прозрачными, диверсифицированными, безопасными, заслуживающими доверия и надежными, справедливыми для всех и реагирующими на потребности граждан. Лидеры G7 также указали на важность работы над реформой ВТО, в том числе путем проведения дискуссий с целью создания полноценной и хорошо функционирующей системы урегулирования споров.

Кроме того, они указали на стремление продолжить сотрудничество с ВТО, в том числе для облегчения и продвижения торговли экологически чистыми товарами и услугами, а также технологиями.