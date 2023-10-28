Правительство Казахстана завершает оформление сделки с "Арселормиттал Темиртау"

На шахте компании в Караганде ранее погибли 20 человек

АСТАНА, 28 октября. /ТАСС/. Правительство Казахстана завершает оформление сделки с компанией "Арселормиттал Темиртау", на шахте которой в Караганде погибли 20 человек, по передаче права собственности на предприятие в пользу республики. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Правительством достигнута предварительная договоренность с акционерами АО "Арселормиттал Темиртау", завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан", - отметили в пресс-службе.

Ранее в субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кабинету министров прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией. Решение последовало после инцидента, в результате которого в субботу на шахте имени Костенко в Карагандинской области погибло не менее 20 человек. Гибель горняков произошла в результате пожара. К настоящему времени на поверхность из 252 человек выведены 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски остальных шахтеров продолжаются.

В августе премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, оценивая ряд инцидентов, приведших к человеческим жертвам на шахтах компании, заявил, что "уже стоит ребром" вопрос, что будет с собственником компании и пообещал, что к ответственности будут привлечены виновные в этих инцидентах.

17 августа на шахте "Казахстанская" произошло возгорание конвейерной ленты. В момент происшествия под землей находились 227 человек. Спасатели вывели на поверхность 222 человека. Пятеро горняков погибли.

В июне прошлого года четыре рабочих погибли в ходе демонтажных работ на предприятии компании "Арселор Миттал Темиртау" в Карагандинской области. Годом ранее шесть человек погибли на шахте компании "Абайская" в результате выбора метана.

"Арселор Миттал Темиртау" является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана. Входит в состав транснациональной металлургической группы "Арселор Миттал".