В Иркутской области органы власти намерены завершить переход на российское ПО до 2025 года

По итогам 2023 года на отечественные операционные системы переведут 70% автоматизированных рабочих мест

ИРКУТСК, 28 октября. /ТАСС/. Органы власти Иркутской области планируют завершить переход на отечественное программное обеспечение до 2025 года. По итогам этого года на него будет переведено более 70% рабочих мест, сообщил ТАСС министр цифрового развития и связи региона Игорь Рыморенко.

"Распоряжением правительства Иркутской области утвержден план - график перехода исполнительных органов государственной власти на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2025 года. По итогам 2023 года на отечественные операционные системы будет переведено 70% автоматизированных рабочих мест в исполнительных органах государственной власти, офисные программы - 85% рабочих мест", - сообщил министр.

Он уточнил, что в органах исполнительной власти внедряется отечественная операционная система "Альт Рабочая станция 10", в качестве офисного программного обеспечения - пакет R7.