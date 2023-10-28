Министры торговли G7 обсудят реформу ВТО, цепочки поставок и борьбу с принуждением

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура надеется, что переговоры станут важным шагом к достижению мира на международной арене

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Министры торговли стран Группы семи (G7) в ходе начавшихся переговоров в городах Осака и Сакаи на западе Японии обсудят вопросы реформы ВТО, обеспечения цепочек поставок и противодействия экономическому принуждению. Об этом сообщил журналистам японский министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура.

"Реформа ВТО, обеспечение стабильных цепочек поставок, борьба с экономическим принуждением - эти темы мы рассчитываем тщательно обсудить на нынешней встрече, - подчеркнул Нисимура. - Надеюсь, переговоры министров G7 станут важным шагом к достижению глобальной экономической стабильности, а также мира на международной арене".

Нисимура также отметил, что участники встречи "не стремятся создать новую систему отношений, подразумевающую исключение каких-либо стран ради обеспечения экономической безопасности, а нацелены на сотрудничество со своими партнерами".

В ходе предыдущей встречи министров торговли стран G7, прошедшей в апреле в онлайн-формате, стороны выразили обеспокоенность по поводу экономического принуждения, которое приводит к ограничению импорта и экспорта между странами, имеющими политические разногласия. Они подтвердили важность контроля за экспортом передовых технологий, включая полупроводники, которые могут быть использованы в военных целях. Также министры согласились с необходимостью объединить усилия в области экономической безопасности, в том числе со странами глобального Юга.