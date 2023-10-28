В Казахстане заявили, что не будут передавать "АрселорМиталл Темиртау" другим инвесторам

По сведениям пресс-службы кабмина республики, в настоящее время ведется работа по возвращению предприятия в пользу государства

АСТАНА, 28 октября. /ТАСС/. Вопрос о передаче компании "АрселорМиталл Темиртау" (АМТ) другим иностранным инвесторам не рассматривается правительством Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

"В социальных сетях распространяется информация о передаче АО "АрселорМиталл Темиртау" другим иностранным инвесторам. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, "в настоящее время ведется работа по возвращению предприятия в пользу республики Казахстан. Вопрос последующей передачи АО "АМТ" другим иностранным инвесторам правительством не рассматривается".

Ранее правительство Казахстана объявило, что завершает оформление сделки с компанией "АрселорМиттал Темиртау", на шахте которой в Караганде в субботу погибли не менее 21 человек, по передаче права собственности на предприятие в пользу республики. Гибель горняков произошла в результате пожара. Число жертв продолжает уточняться.

Перед этим в субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кабинету министров прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией.

В августе премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, оценивая несколько других инцидентов, приведших с 2021 года к гибели не менее 15 человек на шахтах компании, заявил, что "уже стоит ребром" вопрос, что будет с собственником компании и пообещал, что к ответственности будут привлечены виновные в этих инцидентах.

В сентябре в правительстве Казахстана опровергали слухи о переговорах с российской "Северсталью" по поводу покупки АМТ.

"АрселорМиттал Темиртау" является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана. Входит в состав транснациональной металлургической группы "АрселорМиттал".