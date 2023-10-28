Эксперт считает, что государство должно сохранять контроль над сектором энергетики Турции

Как отметил Недждет Памир, республике в рамках реализации проекта создания газового хаба необходимо пересмотреть нормативную базу

СТАМБУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Энергетический сектор Турции является стратегическим, поэтому государство должно сохранить контроль над ним. Такое мнение ТАСС высказал ведущий эксперт в области энергетики Недждет Памир, комментируя перспективы реализации проекта по созданию на турецкой территории международного газового хаба.

"Энергетика является стратегической отраслью и должна контролироваться государством. Ее, особенно газовый сектор, нельзя отдавать в руки частных компаний, тем более иностранных, это чревато последствиями для энергетической безопасности Турции", - сказал он.

По мнению эксперта, Турции в рамках реализации проекта создания газового хаба необходимо пересмотреть нормативную базу, при этом он отметил, что государственная компания Botas не должна быть приватизирована.

Собеседник изначально называл предложение о создании в Турции газового хаба политическим. "[Президент РФ Владимир] Путин сделал год назад Турции политическое предложение, которое в большей степени было ориентировано на Европу и внутреннюю публику, дав понять, что у России есть варианты поставок газа не только по "Северным потокам", но и другим маршрутам. Учитывая тесные связи Турции с Россией, зависимость от нее в энергоносителях, такое предложение было очевидным", - отметил Памир.

Он также сказал, что к столь крупным проектам, как создание энергохаба, нужно подходить в рамках долгосрочной перспективы. "Это долгосрочные, а не краткосрочные вещи. Для начала необходимо подготовить дорожную карту, чтобы иметь представление о масштабах проекта. Не думаю, что в этом вопросе уже проделана серьезная работа", - сказал Памир.

Ранее он сообщал ТАСС, что нынешней инфраструктуры для создания хаба в Турции недостаточно, необходимо строительство дополнительных газопроводов.

О проекте хаба

В октябре 2022 года Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита газа через "Северный поток". Власти Турции заявляли, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта хаба, но необходимо внести поправки в законодательство. Первые законодательные решения были приняты в апреле.

Вице-премьер РФ Александр Новак и глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар на прошедшей в октябре в Москве Российской энергетической неделе обсудили вопросы создания на турецкой территории газового хаба. По итогам переговоров они выразили надежду, что дорожная карта проекта будет подписана в ближайшее время.