Токио и Лондон подписали меморандум о сотрудничестве в сфере критически важных минералов

В частности, документ подразумевает взаимодействие Японии и Великобритании в вопросах исследований и инноваций

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Представители властей Японии и Великобритании в ходе переговоров на полях встречи министров торговли стран Группы семи (G7) подписали меморандум о сотрудничестве двух стран в области обеспечения критически важными минералами.

Как сообщается в заявлении, опубликованном на сайте японского министерства экономики, торговли и промышленности, документ подписали министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура и министр по делам бизнеса и торговли Соединенного Королевства Кеми Бэйднок. В частности, меморандум подразумевает взаимодействие Токио и Лондона в вопросах исследований и инноваций, формирования цепочек поставок, обмена информацией и поощрения партнерства между предприятиями двух стран.

Встреча министров торговли стран G7 проходит с 28 по 29 октября в городах Осака и Сакаи на западе Японии.