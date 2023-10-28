Правительство выделит регионам 4,5 млрд рублей на социальную поддержку оплаты ЖКУ

Средства получат инвалиды, ветераны боевых действий и пострадавшие из-за радиационных или техногенных катастроф

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Кабмин направит свыше 4,5 млрд рублей в регионы на компенсацию расходов на оплату ЖКУ инвалидам, ветеранам боевых действий и пострадавшим из-за радиационных или техногенных катастроф. Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на распоряжение, подписанное председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Ряд регионов смогут получить дополнительное финансирование на предоставление компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. Речь идет о мерах социальной поддержки федеральных льготников - инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф", - говорится в сообщении.

Таким гражданам предоставляется компенсация - до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета.

Предусмотренные распоряжением средства направят 42 регионам в связи с дополнительной потребностью. Всего на такие компенсации в этом году в федеральном бюджете предусмотрено более 105 млрд рублей. Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 27 октября.