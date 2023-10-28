Кабмин выделит 300 млн рублей на поддержку социального бизнеса в новых регионах

На поддержку смогут претендовать предприниматели, которые ведут деятельность в сферах медицины, образования, культуры, спорта, гостиничного дела, и организации, оказывающие социальные услуги

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Правительство России направит 300 млн рублей на грантовую поддержку малых и средних организаций, которые ведут социально значимые проекты в новых регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"В 2023 году на программу грантовой поддержки малого и среднего бизнеса, реализующего социально значимые проекты в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, будет направлено 300 млн рублей. <...> Финансирование на эти цели выделено из средств, предназначенных для реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - говорится в сообщении.

На поддержку смогут претендовать предприниматели, которые ведут деятельность в сферах медицины, образования, культуры, спорта, гостиничного дела, и организации, оказывающие социальные услуги. Размер гранта будет определяться специальной конкурсной комиссией, а его максимальная сумма составит до 300 тыс. рублей.

Ранее глава кабмина анонсировал выделение средств. Мишустин указывал, что средства можно использовать для аренды и ремонта нежилых помещений, переоборудования автомобилей для перевозки маломобильных граждан, инвалидов, на приобретение сырья и расходных материалов для производства продукции.

Премьер подчеркивал, что такая мера позволит оказать дополнительную поддержку малому и среднему бизнесу и "облегчить им запуск и ведение действующих проектов, а следовательно, активнее решать важные для людей задачи".