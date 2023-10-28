Токаев назначил нового руководителя "Арселормиттал Темиртау" после гибели людей на шахте

Им стал бывший замглавы Карагандинской области Вадим Басин

АСТАНА, 28 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил бывшего заместителя главы Карагандинской области Вадима Басина главой компании "Арселормиттал Темиртау", которая передается государству после аварии на ее шахте в Караганде, жертвами которой стали 28 человек. Об этом сообщила пресс-служба главы Казахстана.

"Теперь нам надо подумать о том, чтобы принять меры по самому предприятию. Вы знаете Басина Вадима Борисовича. Он когда-то работал на "Арселормиттал", был заместителем акима (руководителя - прим. ТАСС) области. Я ему поручаю вернуться и возглавить данное предприятие, взять под управление. У нынешнего руководства предприятия ничего не получается", - приводит пресс-служба слова Токаева по итогам его встречи с родными и близкими погибших в субботу горняков.

Глава республики подчеркнул, что "данная компания оказалась самой худшей в истории [Казахстана] с точки зрения сотрудничества".

В субботу Токаев поручил кабинету министров прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией. Кабмин, в свою очередь, сообщил, что завершает оформление сделки с "Арселормиттал Темиртау" по передаче права собственности на предприятие в пользу республики.

Решение властей Казахстана о передаче компании государству последовало после инцидента, в результате которого в субботу на шахте имени Костенко в Карагандинской области погибли не менее 28 человек. Гибель горняков произошла в результате пожара. К настоящему времени на поверхность из 252 человек выведены 205, из них 18 обратились за медицинской помощью. Поиски остальных шахтеров продолжаются. "Арселормиттал Темиртау" является крупнейшим предприятием горно-металлургического сектора Казахстана. Входит в состав транснациональной металлургической группы "Арселормиттал".