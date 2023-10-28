Страны G7 условились создавать цепочки поставок с надежными партнерами

Помимо членов "семерки", в дискуссии приняли участие представители Австралии, Индии, Индонезии, Кении и Чили

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Министры торговли стран Группы семи (G7) в ходе переговоров в Японии договорились работать над созданием цепочек поставок с надежными партнерами. Об этом сообщил журналистам японский министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура.

"Мы условились создавать прочные цепочки поставок с надежными партнерами", - приводит слова главы ведомства агентство Kyodo. Помимо членов "семерки", в дискуссии приняли участие представители Австралии, Индии, Индонезии, Кении и Чили. Нисимура также подчеркнул, что страны G7 "будут разрабатывать меры против политики экономического принуждения, избегая при этом излишнего протекционизма".

Как отмечает телеканал NHK, под цепочками поставок Нисимура подразумевал торговлю критически важными минералами и ресурсами, в том числе литием. Помимо этого, министр заявил, что участники Группы семи намерены "развивать взаимодействие с многочисленными государствами, которые разделяют принцип отказа от использования экономических отношений как оружия".

В ходе предыдущей встречи министров торговли стран G7, прошедшей в апреле в онлайн-формате, стороны выразили обеспокоенность по поводу экономического принуждения, которое приводит к ограничению импорта и экспорта между странами, имеющими политические разногласия. Они подтвердили важность контроля за экспортом передовых технологий, включая полупроводники, которые могут быть использованы в военных целях. Также министры согласились с необходимостью объединить усилия в области экономической безопасности, в том числе со странами глобального Юга.

Встреча министров торговли стран G7 проходит с 28 по 29 октября в городах Осака и Сакаи на западе Японии.