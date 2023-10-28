Инвестиции в индустриальный парк в Запорожской области составят 1,8 млрд рублей

Запуск объекта запланировали на 2025 год, сообщил губернатор области Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в открытие на территории Запорожской области индустриального парка "Автоцветлит" на базе одноименного предприятия составит 1,8 млрд рублей до 2025 года. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

"Общий объем инвестиций, которые планируем привлечь в парк "Автоцветлит", составляет порядка 1,8 млрд рублей, из них 750 млн рублей из федерального бюджета. <...> Запуск индустриального парка запланирован на 2025 год, по сути, это возрождение предприятия "Автоцветлит", которое снова войдет в процесс автомобильного машиностроения, металлургии и литья", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что проект парка прошел защиту на международном деловом форуме InRussia в Ставропольском крае, который прошел на этой неделе.

Ранее министр промышленности и энергетики Запорожской области Николай Еланцев сообщил, что площадь индустриального парка в Мелитополе составит более 10 тыс. кв. м.

Завод "Автоцветлит" был построен в Мелитополе в советские годы. Предприятие специализировалось на литье для машиностроения, в том числе для автомобильной промышленности.