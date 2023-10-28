28 октября, 12:52

В Whoosh заявили, что россияне совершают 64 млрд коротких поездок в год

Речь идет о поездках до 8 км, поделился глава кикшерингового сервиса Дмитрий Чуйко

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российские граждане совершают около 60 млрд коротких поездок - до 8 км - в год. Такими данными поделился глава кикшерингового сервиса Whoosh Дмитрий Чуйко.

"Если посмотреть на рынок целиком, то в России совершается порядка 60 млрд коротких поездок в год, это поездки до 8 км", - сказал Чуйко на конференции Smart-Lab Conf. Он добавил, что, согласно разным прогнозам, кикшеринг способен занять 5-10% этого рынка.

Согласно презентации Whoosh, число коротких поездок в год доходит до 64 млрд. При этом 3-6 млрд поездок могут выполняться на средствах индивидуальной мобильности. Посредством кикшеринга за 2022 год было совершено 104 млн поездок. 

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