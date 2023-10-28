Whoosh планирует запуститься еще в нескольких городах Латинской Америки до конца года

В настоящее время кикшеринговый сервис представлен в четырех городах в Чили и Бразилии

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Кикшеринговый сервис Whoosh планирует запуститься еще в нескольких городах Латинской Америки до конца 2023 года, сейчас он представлен в четырех городах в Чили и Бразилии. Об этом сообщил финансовый директор Whoosh Александр Синявский на конференции Smart-Lab Conf.

"Планируем, что в следующем году, может быть, в следующие полтора года там возможен гораздо больший рост. В начале года мы открыли там три города, сейчас там работает уже четыре города <…>. До конца этого года мы планируем еще несколько городов", - сказал Синявский, отвечая на вопрос про перспективы расширения Whoosh в Латинской Америке.

Он добавил, что стоимость минут аренды средств индивидуальной мобильности в Бразилии в три раза выше, чем в РФ, а в Чили цена превышает российскую в пять раз.

Глава Whoosh Дмитрий Чуйко также отметил, что рынок Латинской Америки имеет колоссальные перспективы. По его словам, сервис будет постепенно развиваться в регионе, чтобы выйти на хороший заработок.

В июне Чуйко сообщил, что Whoosh начал работать в странах Латинской Америки, а именно в Чили и Бразилии. Сервис также работает в Казахстане и Белоруссии.