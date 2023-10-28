На Кубани урожай зерновых превысил 14 млн тонн

Всего в регионе собрали 9,6 млн тонн пшеницы, 2,5 млн тонн кукурузы, 1,3 млн тонн подсолнечника, а также более 500 тыс. тонн овощей, еще столько же фруктов и ягод

КРАСНОДАР, 28 октября. /ТАСС/. Аграрии Краснодарского края по итогам 2023 года собрали более 14 млн тонн урожая зерновых культур. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"На Кубани закончился сбор урожая. Сегодня с передовиками жатвы подвели итоги. Вес кубанского каравая составил 14,3 млн тонн! Этот год испытывал нас на прочность - сначала прошли проливные дожди, затем засуха. Наши аграрии приучили нас к рекордам, но этот урожай, добытый в настоящей битве, еще слаще", - написал Кондратьев.

Он уточнил, что в 2023 году в регионе собрали 9,6 млн тонн пшеницы, 2,5 млн тонн кукурузы, 1,3 млн тонн подсолнечника, более 500 тыс. тонн овощей, столько же фруктов и ягод. Виноградари собрали более 260 тыс. тонн урожая.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов России. Зерно - основной вид экспортируемой продукции региона. В крае в 2022 году установили исторический максимум, собрав 15,1 млн тонн зерновых и зернобобовых. Рекордным, в частности, стал урожай пшеницы, который составил 10,7 млн тонн.