Технопарк в сфере высоких технологий "Иннопарк" в Татарстане заполнили на 100%

По словам генерального директора ОЭЗ Рената Халимова, прорабатывается вопрос строительства второй очереди технопарка

КАЗАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Индустриальный парк в сфере высоких технологий "Иннопарк" на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Иннополис" заполнен на 100%. В настоящее время прорабатывается вопрос строительства второй очереди технопарка, сообщил ТАСС генеральный директор ОЭЗ Ренат Халимов.

"Технопарк в Иннополисе уже полностью сдан в аренду "Иннопарк". В первом квартале следующего года мы планируем официальное открытие. Там пять арендаторов, высокотехнологичные производства. Это и роботы, и оборудование для печати 3D-домов, это и беспилотные летальные аппараты, и дронопорты. <…> Там ряд интересных направлений, технологичных, которые мы будем там запускать", - сказал Халимов.

"Большой запрос на такие площадки технологичные. Много ниш освободилось, куда производители могут заходить с высокотехнологичными проектами. Зачастую пока это небольшие производства, поэтому не нужны гектары земли, огромные площади. Поэтому мы для них делаем модульного типа подход, то есть небольшие модули от 1 до 3 тыс. кв. м. Они их занимают, развиваются, вырастают в объемах производства и по выручке. И дальше масштабируются на нашу производственную площадку в Лаишевском районе", - сказал Халимов.

Запуск производства материнских плат

Халимов отметил, что парк промышленных инноваций "Лаишево" продолжает активно развиваться, поступают заявки от потенциальных резидентов. Сейчас, по словам спикера, в технопарк зашли четыре резидента, до конца года планируется утвердить еще двух.

В частности, на 13 ноября 2023 года запланировано официальное открытие производства материнских плат компании ICL в парке промышленных инноваций "Лаишево" . "Будет официальное открытие с участием гостей", - сказал Халимов.

Ранее сообщалось, что инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд рублей. Завод сможет производить материнские платы в объеме 300 тыс. изделий в год, с приростом до 1 млн изделий в год. Компания ICL входит в число крупнейших IT-компаний России, предоставляет весь спектр IT-услуг, проектов, решений и продуктов.

О площадках

В августе 2022 года сообщалось, что индустриальный парк в сфере высоких технологий "Иннопарк" появится на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Иннополис" в декабре 2022 года. Объем инвестиций оценивался в 1,2 млрд рублей. Отмечалось, что в промпарке смогут разместиться компании, ведущие научно-техническую, инновационную и высокотехнологичную производственную деятельность. Резиденты будут создавать новые продукты в сфере электроники, робототехники, беспилотных аппаратов, новых материалов, электронного оборудования, медицинской техники и других отраслях. Постановление о создании нового технопарка подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В сентябре 2022 года Минпромторг России включил индустриальный парк "Лаишево" в федеральный реестр. Это дает возможность претендовать на возмещение части затрат. Постановление о создании промышленного парка на территории ОЭЗ "Иннополис" в Лаишевском районе Татарстана в июле подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Общая площадь "Лаишево" составит 116 га, основное здание займет 8 тыс. кв. м.