Эксперты назвали наиболее высокооплачиваемые вакансии в транспорте

В список вошли водитель-экспедитор по перевозке ковров, женщина-водитель и парковщик у ресторанов, указано в исследовании "Зарплаты.ру"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Водитель-экспедитор по перевозке ковров, женщина-водитель и парковщик у ресторанов вошли в рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в России в сфере "Транспорт, логистика, перевозки". Эти специалисты могут зарабатывать от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, говорится в результатах исследования центра "Зарплаты.ру", которое имеется в распоряжении ТАСС.

В последнее воскресенье октября в России отмечают День автомобилиста.

"Компания ищет водителя с личным грузовым автомобилем с погрузкой в Екатеринбурге. Работодатель готов платить работнику до 300 тыс. рублей. Водителю необходимо будет перевозить грузы в Челябинск, Тюмень, Нижневартовск, Пермь и другие города. Длительность рейсов - от одного до семи дней", - говорится в итогах исследования.

В рейтинг также вошла вакансия водителя-курьера в Краснодаре, ему готовы платить до 239 тыс. рублей. Доставщик должен быть самозанятым и иметь собственный автомобиль, обязанности - забирать собранные заказы из магазинов и доставлять их покупателям на машине. Зарплату до 200 тыс. рублей предлагают в Челябинске водителю, который умеет справляться с вездеходной техникой. Желательно, чтобы будущий сотрудник имел опыт работы на зимнике, необходимы права категории СЕ, работать предстоит вахтовым методом.

Водителю категории Е розничной сети известных супермаркетов в Красноярске предлагают зарабатывать до 190 тыс. рублей. Работодатель обещает помощь на дорогах: оплачиваемые стоянки на территории РФ, ремонт автомобиля и комнаты отдыха на каждом АТП, страховку, а также удобную спецодежду и обувь на все сезоны. Также петербургский таксопарк для женщин-водителей ищет сотрудниц, работодатель готов платить им до 165 тыс. рублей.

В Москве требуется водитель-экспедитор по перевозке ковров. Зарплата - от 150 тыс. рублей, необходимо перевозить чистые ковры и осуществлять замену на грязные. Петербургская организация по ремонту дверей и замков приглашает в штат водителя-ремонтника и готова предоставить ему автомобиль для работы. Сотруднику готовы платить до 150 тыс. рублей. А водителю-парковщику возле ресторанов готовы платить до 100 тыс. рублей. Сотруднику предстоит встречать гостей заведений и отгонять их автомобили на автостоянку с последующей их подачей обратно по требованию гостей.