В Алтайском крае планируют запустить линейный элеватор в 2026 году

Объем инвестиций в проект составит почти 5 млрд рублей

БАРНАУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Линейный элеватор для зерновых, зернобобовых и масличных культур запустят в 2026 году в Алтайском крае. Реализация проекта предусматривает рост ежегодного экспорта продукции до 500 тыс. тонн, сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора по стратегическому развитию и реализации приоритетных проектов ООО "ЭПТ" Валерий Дубровский.

"С начала 2024 года мы начинаем строительство, в середине, а может и в первом квартале 2026 года мы его закончим. Тогда и сможем выйти на объем 200 тыс. тонн. Далее ежегодно поставки будут составлять 500 тыс. тонн", - отметил он.

Строительство линейного элеватора включено в план реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Согласно документу, размещенному на сайте правительства России, объем инвестиций в проект составляет 4,7 млрд рублей.

"Введение в эксплуатацию нового элеваторного комплекса, как и увеличение отгрузок с действующих предприятий будут способствовать дальнейшему росту экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия из Алтайского края в Китай", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

Производственно-экспортная компания "ЭПТ" входит в группу компаний "Новый сухопутный зерновой коридор", осуществляющую реализацию поддержанной президентом России Владимиром Путиным, правительством РФ, межправительственными комиссиями и Евразийской экономической комиссией одноименной программы. Ранее генеральный директор ООО "Новый сухопутный зерновой коридор" Сергей Пушкин сообщал ТАСС о том, что элеватор в Алтайском крае будет включать 20 силосов вместимостью 7,5 тыс. тонн и 10 силосов вместимостью 5 тыс. тонн каждый, 5 зерносушилок мощностью 50 тонн в час, лабораторию, устройства приема и отгрузки с железнодорожного и автотранспорта.