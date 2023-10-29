Страны G7 призвали к отмене неоправданных торговых ограничений

Как отметил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, речь идет, в частности, о запрете на импорт японских морепродуктов

ТОКИО, 29 октября. /ТАСС/. Министры торговли стран Группы семи (G7) по итогам состоявшихся в Японии переговоров призвали отменить неоправданные ограничения, которые сдерживают торговые отношения. Об этом сообщил журналистам японский министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура.

"В итоговое заявление встречи был включен призыв к срочной отмене неоправданных торговых ограничений, включая запрет на импорт японских морепродуктов, - подчеркнул Нисимура. - Страны G7 решительно поддержали позицию Япония, согласно которой подобные ограничения являются научно необоснованными и совершенно неприемлемыми".

28 октября участники встречи договорились работать с надежными партнерами над созданием цепочек поставок, включающих торговлю полупроводниками, критически важными минералами и ресурсами, в том числе литием. Помимо членов "семерки" в дискуссии приняли участие представители Австралии, Индии, Индонезии, Кении и Чили. Министры также условились разрабатывать меры против политики экономического принуждения, избегая при этом излишнего протекционизма. Кроме того, они обсудили вопрос реформы ВТО.

В ходе предыдущей встречи министров торговли стран G7, прошедшей в апреле в онлайн-формате, стороны выразили обеспокоенность по поводу экономического принуждения, которое приводит к ограничению импорта и экспорта между странами, имеющими политические разногласия. Они подтвердили важность контроля за экспортом передовых технологий, включая полупроводники, которые могут быть использованы в военных целях. Также министры согласились с необходимостью объединить усилия в области экономической безопасности, в том числе со странами глобального Юга.

Встреча министров торговли стран G7 прошла с 28 по 29 октября в городах Осака и Сакаи на западе Японии.

Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября присоединился к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии. Ограничения вводятся до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора.

Ограничения со стороны G7

Сама же Группа семи и ЕС ввели 5 декабря 2022 года так называемый "потолок цен" на российскую сырую нефть в $60 за баррель, запретив своему бизнесу торговать российской нефтью по ценам выше потолка, а также попытались навязать операторам из незападных государств эту систему. По оценкам многих международных экспертов, эта система не только не заработала, но и привела к появлению целого флота танкеров, которые действуют вне западного контроля.

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