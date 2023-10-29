Границы ТОР "Амурская" расширили для новых инвестпроектов

Всего в эти проекты будет инвестировано свыше 280 млн рублей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Границы территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" в Амурской области будут расширены, что позволит реализовать новые инвестиционные проекты. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства страны.

"Включение в ТОР новых участков, расположенных в Благовещенске, даст возможность построить логистический терминал и создать предприятие по глубокой переработке древесины. Всего в эти проекты будет инвестировано свыше 280 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в Корпорации развития Дальнего Востока, компания "Евразия логистикс" создаст в Амурской области терминал для обработки и хранения контейнеров, генеральных грузов и техники. Логистический комплекс сможет обрабатывать свыше 150 тыс. тонн грузов в год. Второй проект будет реализовывать компания "Аметис". Планируется строительство комплекса по переработке древесины с извлечением уникальных природных субстанций - дигидрокверцетина и арабиногалактана.

На ТОР "Амурская" проекты реализуют 43 резидента. 15 предприятий, созданных при господдержке, уже работают, благодаря чему более 6 тыс. местных жителей получили работу. Бизнес вложил в развитие своих проектов на территории области 1,4 трлн рублей.