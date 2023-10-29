29 октября, 07:48
ЧП на шахте в Казахстане

Смена собственника компании "Арселормиттал Темиртау" не отразится на правах работников

Будут сохранены условия оплаты и социальные гарантии, сообщил исполняющий обязанности генерального директора предприятия Вадим Басин

АСТАНА, 29 октября. /ТАСС/. Смена собственника компании "Арселормиттал Темиртау", на шахте которой в Караганде погибли люди, не отразится на обязательствах перед работниками, будут сохранены условия оплаты и социальные гарантии. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора предприятия Вадим Басин.

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"Останутся те же самые условия, которые будут пересматриваться только с точки зрения их улучшения. Это необходимое условие для того, чтобы компания работала дальше и была социально ответственной. Ни один член коллектива не будет уволен, ни у одного члена коллектива не будут ухудшены права", - цитирует Басина пресс-служба администрации Карагандинской области.

По словам исполняющего обязанности руководителя предприятия, на шахтах первым делом займутся повышением безопасности труда и обновлением основных фондов. 

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КазахстанЧП на шахте в Казахстане
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