Производство косметических средств в Москве выросло на 17% за восемь месяцев

Мэр Сергей Собянин отметил, что это стало возможным в том числе благодаря поддержке города

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Производство косметических средств в столице за первые восемь месяцев текущего года увеличилось на 17%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве свыше 30 косметических фабрик, где работают больше 4 тыс. человек. За первые восемь месяцев этого года производство мыла, моющих, чистящих, полирующих, парфюмерных и косметических средств в столице выросло на 17%. Это стало возможным в том числе благодаря поддержке города", - написал мэр.

Он добавил, что столичной косметической фабрике "Свобода" - 180 лет.

"У предприятия богатая история. Здесь делали парфюм, мыло, средства для спортсменов и даже грим для артистов. Сегодня высокотехнологичное оборудование позволяет ежемесячно выпускать больше 6 млн единиц товара. Ассортимент достигает 360 наименований: косметика, зубные пасты, шампуни и многое другое. Именно здесь производят известный детский крем - за последние 70 лет предприятие выпустило больше 430 млн тюбиков", - отметил Собянин.