Шольц указал на заинтересованность Германии в поставках газа из Нигерии

Канцлер ФРГ напомнил, что Нигерия обладает крупнейшими запасами газа в Африке

ПРЕТОРИЯ, 29 октября. /ТАСС/. Германия заинтересована в расширенных поставках газа из Нигерии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью нигерийской газете Punch, приуроченном к его поездке по Западной Африке.

"Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии и надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями, - сказал он, напомнив, что Нигерия обладает крупнейшими запасами газа в Африке. - В будущем водород будет играть важную роль, и мы приветствуем совместные инициативы по расширению рынка водорода".

"Германии удалось за несколько месяцев прошлого года обрести независимость от российского газа за счет сокращения объемов используемого газа и диверсификации поставок, в частности за счет перехода на сжиженный природный газ и расширения возобновляемых источников энергии, - заявил Шольц. - Германия имеет значительную потребность в природном газе и, в будущем, в водороде для поддержания своей экономики и энергетического перехода. Конкретные цифры должны быть согласованы в ходе переговоров между нигерийскими производителями газа и немецкими газовыми трейдерами".

В ходе нынешней поездки по Западной Африке, которая начинается 29 октября, Шольц посетит Нигерию и Гану.

Нигерия обладает крупнейшими в Африке и девятыми по размеру в мире запасами природного газа, подтвержденные резервы которого достигают 208 трлн куб. футов.