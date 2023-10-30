На Чукотке направили 17 млн рублей на организацию занятости подростков

Летом школьники работали в трудовых отрядах региона

ТАСС, 30 октября. Более 750 подростков на Чукотке отработали лето в трудовых отрядах региона. На организацию занятости школьников с начала года направили 17 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила сотрудник Управления занятости населения департамента социальной политики Чукотки Юлия Луценко.

"В летний сезон были временно трудоустроены или участвовали в деятельности трудовых отрядов более 750 школьников. Они занимались благоустройством территорий, уборкой улиц, работали музейными смотрителями, секретарями-машинистками, уборщиками, вожатыми, слесарями. Всего на организацию занятости подростков из средств окружного бюджета в 2023 году направлено 17 млн рублей", - рассказала специалист профильного департамента.

Она добавила, что подростки в зависимости от формы трудоустройства получали от 4,5 до 12 тыс. рублей. Работали они не более четырех часов в день.