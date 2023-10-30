В трех районах Хабаровского края бесхозяйные мелиоративные системы поставят на госучет

Речь идет о Вяземском, Нанайском и Комсомольском районах

ХАБАРОВСК, 30 октября. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае поставят на кадастровый учет бесхозяйные мелиоративные системы в трех районах в следующем году. Об этом сообщил ТАСС начальник управления инвестиционного развития и мелиорации министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Вячеслав Федоров.

"В настоящее время работы по постановке на государственный кадастровый учет проводятся в отношении мелиоративной системы "Котиковская" в Вяземском муниципальном районе. В 2024 году [работа продолжится] в отношении пяти бесхозяйных мелиоративных систем в Вяземском, Нанайском и Комсомольском районах", - сказал Федоров.

Он напомнил, что в этом году в крае ввели новую меру господдержки, предполагающую софинансирование до 90% затрат органов местного самоуправления на постановку бесхозяйных мелиоративных систем на учет. Это упрощает их передачу аграриям, которые хотят восстановить сооружения с привлечением бюджетных средств.

В текущем году в Хабаровском крае реализуются 5 проектов мелиорации на общей площади 1,8 тыс. га в районе имени Лазо, в Нанайском районе, уже завершили проект в Амурском районе. На будущий год, сообщил Федоров, в планах фермеров - реализовать еще 4 проекта мелиорации на общей площади порядка 900 га. Два из них прошли обязательную процедуру согласования в подведомственном Минсельхозу России управлении "Приммелиоводхоз" и готовы к реализации. Все эти проекты - в Нанайском, Хабаровском, Комсомольском и других районах.

В проведении мелиоративных работ в крае активно участвует машинно-тракторная станция АНО "Краевой сельскохозяйственный фонд" - предпринимателям предоставляют в аренду специализированную технику с экипажем для выполнения культуртехнических работ, а также для расчистки мелиоративных каналов. С этого года такая поддержка предоставляется и местным властям для работ на землях муниципальной собственности. Силами машинно-тракторной станции с начала года, как сообщал ранее глава Хабаровского края Михаил Дегтярев, введено в оборот 720 га земель - вдвое больше, чем в 2022 году. Задача следующего года ввести по меньшей мере 1,5 тыс. га земель с помощью техники станции.