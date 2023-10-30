Во Владивостоке планируют создать парковки для пользователей легкого метро

По словам главы региона Олега Кожемяко, также прорабатывается вопрос оптимизации расписания электропоездов, движущихся по маршрутам из города в аэропорт и обратно, с учетом самых популярных авиарейсов

ВЛАДИВОСТОК, 30 октября. /ТАСС/. Сеть парковок у железнодорожных станций, на которых будет останавливаться электротранспорт легкого метро, создадут во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В мастер-плане есть задачи по созданию легкого метро. Мы смотрим сейчас на качество обслуживания, на то, хватает ли вагонов, в каком состоянии находятся электрички. Наша задача - и мы будем закладывать соответствующие расходы в бюджете на 2024-2025 годы - создание перехватывающих парковок на подъездах к некоторым станциям. Проживает человек за городом, подъехал к станции, оставил машину и уехал в город на электричке", - цитируют в пресс-службе главу региона Олега Кожемяко.

Планируется поставить на парковках паркоматы с минимальной платой либо бесплатной стоянкой для автомобилей владельцев билетов на электричку. Губернатор также уточнил, что сейчас прорабатывается вопрос оптимизации расписания электропоездов, движущихся по маршрутам из города в аэропорт и обратно, с учетом самых популярных авиарейсов.

Решение о масштабной реновации городов Дальнего Востока было принято президентом РФ Владимиром Путиным. По его поручению ведется разработка мастер-планов для 25 из 66 городов Дальневосточного федерального округа. В список вошли все столицы дальневосточных субъектов, а также города с численностью населения более 50 тыс. человек.