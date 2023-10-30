30 октября, 02:45
Палестино-израильский конфликт

СМИ: Япония планирует заморозить активы руководства ХАМАС

Речь идет о санкциях против не менее девяти членов движения, сообщает телеканал NHK

ТОКИО, 30 октября. /ТАСС/. Правительство Японии намеревается заморозить активы членов руководства палестинского движения ХАМАС в связи с атакой на Израиль 7 октября. Об этом сообщил телеканал NHK.

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Отмечается, что речь идет об активах не менее девяти членов руководства ХАМАС. Подчеркивается, что таким шагом японские власти намереваются четко продемонстрировать свою позицию по палестино-израильскому конфликту. Ожидается, что санкционный пакет может быть утвержден уже во вторник.

Между тем генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно воздержался от комментариев по этой теме, не подтвердив, но и не опровергнув соответствующие сообщения японских СМИ. В то же время он в очередной раз повторил японскую позицию, осудив "террористические атаки ХАМАС на Израиль" и призвав все стороны конфликта к соблюдению международного права.

На прошлой неделе США ввели новые санкции против участников палестинского движения ХАМАС и Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части иранских ВС) в связи с атакой палестинских боевиков на Израиль 7 октября. 

Теги:
ЯпонияПалестинаПалестино-израильский конфликт
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