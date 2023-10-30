Собрать удалось чуть более 2,5 млн тонн

ОМСК, 30 октября. /ТАСС/. Урожай зернобобовых культур в Омской области из-за засушливого лета составил в 2023 году чуть более 2,5 млн тонн, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа. Несмотря на снижение урожая по сравнению с 2022 годом на 400 тыс. тонн (почти на 14%), регион полностью обеспечен зерном и выполнит экспортные контракты.

"Намолочено 2 млн 507 тыс. тонн зерна. На внутреннее потребление нам нужно около 1,5 млн тонн, так что еще почти 1 млн тонн у нас будет на реализацию. Плюс у нас есть переходящие остатки прошлого года в хозяйствах, и в элеваторах лежит более 400 тыс. тонн интервенции. Так что проблем не будет", - сказал Дрофа.

По словам директора Омского аграрного научного центра Максима Чекусова, снижение урожая зерна произошло из-за аномально жаркого лета. "Условия засухи проявились два раза. Сначала в конце июня - начале мая, потом вторая засуха в июле. Во многих местах зерно даже не вызрело, а просто засохло, - рассказал Чекусов ТАСС. - Затем в середине августа зарядили на две недели дожди. От этого пострадало еще качество самого зерна".

Как отметил Дрофа, убранное до дождей зерно имеет хорошее качество, но затем зерновые пострадали из-за осадков. "Где-то зерно начало осыпаться, часть зерна стала прорастать на корню прямо на полях", - пояснил он. Точные данные о качестве собранного зерна появятся позднее.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2022 году в области собрали более 2,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 332 тыс. тонн масличных культур, 350 тыс. тонн картофеля и 144 тыс. тонн овощей.