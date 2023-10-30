В Саратовской области намерены перейти на отечественный софт к 2025 году

По словам министра цифрового развития и связи региона Владимира Старкова, в настоящее время крупные бизнес-процессы построены вокруг иностранного софта

САРАТОВ, 30 октября. /ТАСС/. Органы государственной власти Саратовской области планируют полностью перейти на отечественное программное обеспечение (ПО) к 2025 году. Об этом ТАСС сообщил министр цифрового развития и связи региона Владимир Старков.

"У нас есть планы до 2025 года перейти полностью [на отечественное ПО]. Есть реперные точки, Саратовская область их сейчас выполняет и даже перевыполняет в силу того, что многие иностранные вендоры отказывают в поддержке. Мы не можем себе позволить работать на операционных системах, которые остались без поддержки, даже из соображений безопасности. Поэтому процесс перехода происходит более активно", - сказал Старков.

Министр отметил, что множество крупных бизнес-процессов на сегодняшний день построены вокруг иностранного софта. Речь идет, в частности, про сферы строительства, машиностроения, энергетики.

"Что касается ежедневного использования: переход на другой программный продукт - это сила привычки", - добавил он.