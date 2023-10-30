В Москве по программе реновации квартиры получили более 124 тыс. человек

По данным руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в рамках программы введено в эксплуатацию 277 новостроек площадью 3,9 млн кв. м

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Свыше 124 тыс. москвичей стали владельцами новых квартир с начала реализации программы реновации, сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Сейчас программа реновации реализуется в 91 районе и поселении во всех административных округах столицы. Больше всего домов, в которых началось переселение жителей, находится в Юго-Восточном округе - 141. В Восточном и Западном округах отселяются или уже отселены 125 и 124 старых дома соответственно. Правообладателями новых квартир за все время стали 124,1 тыс. горожан", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что в этом году переселение жителей началось в семи районах и поселениях - во Внукове, Донском, Старом Крюкове, Капотне, Нагатино-Садовниках, Метрогородке и в Филимонковском поселении ТиНАО. В районах Молжаниновский, Северный и в поселении Сосенское реновация завершилась.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин уточнил, что в столице по программе реновации введено в эксплуатацию 277 новостроек площадью 3,9 млн кв. м, из них переданы под заселение 256 жилых домов. Началось переселение 140,5 тыс. жителей.