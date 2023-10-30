На туркменском побережье Каспия построят крупную электростанцию к маю 2027 года

Работы начнутся в ноябре 2023-го

АШХАБАД, 30 октября. /ТАСС/. Электростанцию мощностью 1574 МВт планируется построить на туркменском побережье Каспийского моря в районе Туркменбаши Балканского велаята (области) страны. Об этом говорится в соответствующем постановлении президента Туркмении Сердара Бердымухамедова, пишет официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Отмечается, что строительство будет осуществляться в целях обеспечения надежного и бесперебойного снабжения внутренних потребителей электрической энергией, повышения объемов экспорта отечественной электроэнергии и внедрения современных технологий. Возводить электростанцию будет турецкая компания Çalik Enerji. Работы начнутся в ноябре 2023 года, завершить их планируется в мае 2027 года.

В ходе прошедших на прошлой неделе переговоров президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждалась возможность поставки через третьи страны в Турцию туркменской электроэнергии. В связи с этим стороны отметили, что эта электростанция создаст необходимые возможности.

Как сообщалось, за первое полугодие 2023 года объем производства электроэнергии в Туркмении вырос на 6,7% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, объем ее экспорта увеличился на 7,7%. Абсолютные цифры не уточнялись. Туркменскую электроэнергию экспортируют в Афганистан, Иран, Киргизию и Узбекистан.