Toyota в первой половине финансового года произвела рекордное число авто

Производство компании по всему миру выросло на 12,8%

ТОКИО, 30 октября. /ТАСС/. Японский автомобильный концерн Toyota Motor за первую половину 2023 финансового года (начался 1 апреля этого года) произвела 5,58 млн авто, что стало рекордным для компании показателем за обозначенный промежуток времени. Об этом свидетельствуют опубликованные предприятием данные.

В заявлении концерна отмечается, что по сравнению с тем же периодом 2022 года производство компании по всему миру выросло на 12,8%.

При этом в первой половине календарного года японский автоконцерн также установил рекорд, произведя более 5,6 млн авто. Подавляющее большинство автомобилей (более 4,2 млн) в период с января по июнь были проданы за пределами Японии. По этому показателю пердприятие уже четвертый год подряд удерживает первое место в мире, опережая концерны США и Европы.

Ранее японские СМИ также сообщали, что в 2023 году Toyota планирует впервые произвести более 10 млн автомобилей по всему миру.