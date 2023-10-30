"Мегафон", "Билайн" и Tele2 отменили плату за раздачу интернет-трафика

Согласно заявлению ФАС, МТС уведомил службу об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за такую услугу

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Сотовые операторы "Мегафон", "Билайн" и Tele2 отменили взимание платы с абонентов за раздачу интернета с устройств. Это подтвердила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в Telegram-канале.

"Мегафон", "Билайн" и Tele2 отчитались об исполнении предупреждения службы", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению ведомства, МТС уведомил службу об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов.

Как отметили в ФАС, "Мегафон" с 23 октября отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах, однако в течение месяца могут наблюдаться отдельные технические сбои в связи с отменой тарификации функции по раздаче. "Теле2" 22 ноября отменит плату для новых абонентов, и с 19 декабря плата будет отменена для всех своих абонентов. В свою очередь "Билайн" до 1 декабря отменит плату на всех тарифах с лимитными пакетами интернета. В отношении же тарифов с безлимитным интернетом оператор, как пояснили в службе, проводит оценку сроков на техническую реализацию возможности прекращения взимания такой платы. "С учетом сроков на техническую реализацию принято решение о продлении сроков исполнения предупреждений", - добавили в ФАС.

ФАС 18 сентября обязала "большую четверку" операторов - МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2 - отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, так как в службу поступило большое количество обращений абонентов компаний. До середины октября операторы должны отменить плату за раздачу мобильного интернета и не ограничивать подобный функционал для абонентов. В случае неисполнения требований ФАС может возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Позднее в пресс-службах операторов сообщали ТАСС, что "Мегафон", "Билайн" и МТС изучат требование службы.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщал также, что находится в контакте с ФАС по данному вопросу.