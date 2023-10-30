СМИ: Индия создаст систему ПВО большой дальности к 2028-2029 годам

По информации The Times of India, индийская организация оборонных исследований и разработок в рамках проекта "Куша" ведет создание зенитно-ракетной системы противовоздушной обороны большой дальности LR-SAM

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 октября. /ТАСС/. Индия планирует развернуть отечественную ракетную систему противовоздушной обороны большой дальности к 2028-2029 годам. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники.

"Индийская организация оборонных исследований и разработок в рамках проекта "Куша" ведет создание зенитно-ракетной системы противовоздушной обороны большой дальности (LR-SAM). По своим характеристикам она будет сопоставима с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400 "Триумф", поступающими на вооружение индийской армии", - сказали собеседники издания.

По их словам, разработка LR-SAM была одобрена правительством Индии в мае 2022 года. Система ПВО будет оснащена зенитными ракетами различных типов для уничтожения воздушных целей, включая истребители с элементами радиолокационной незаметности, крылатые ракеты, беспилотники и высокоточные боеприпасы на дальности до 350 км. Вероятность поражения ракетами составит 80% при одиночном пуске и 90% в результате ракетного залпа, отметили источники.

В настоящее время на вооружении индийских ПВО состоят израильские ракеты малой дальности "Спайдер", отечественные "Акаш" и "Барак-М", зенитные ракетные системы российского производства "Игла", "Оса-АК(М)" и С-125 "Печора", а также три полка ЗРК С-400.

В 2015 году Индия объявила о намерении приобрести российские ЗРК С-400. Контракт на поставку пяти полковых комплектов систем С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года.

С-400 "Триумф" (по кодификации НАТО - SA-21 Growler) - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Принята на вооружение ВС РФ в 2007 году. Система способна поражать самолеты и крылатые ракеты на дальности от 3 км до 400 км, баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с - на дальности до 60 км и на высоте до 30 км.