Сроки доставки грузов "Норникеля" выросли из-за смены основного транспортного хаба

Директор департамента по работе с инвестиционным сообществом компании Михаил Боровиков отметил, что срок доставки грузов увеличился, но больше не растет

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Сроки доставки грузов компании "Норильский никель" выросли из-за смены основного транспортного хаба с порта Роттердам на порт Танжер в Марокко, сообщил ТАСС директор департамента по работе с инвестиционным сообществом "Норникеля" Михаил Боровиков.

"У нас сильно удлинилось "плечо" за счет того, что сейчас основной порт - это не Роттердам, как это было раньше, а Танжер. Терминал новый, люди не привыкли работать с нашими грузами, там просто стивидорные услуги занимают больше времени. Если в Роттердаме это все было отлажено за многие десятилетия и работало как часы, то здесь длительность доставки увеличилась", - сказал он в кулуарах конференции Smartlab.

При этом Боровиков отметил, что срок доставки грузов увеличился, но больше не растет.

Ранее вице-президент "Норникеля" по продажам и сбыту Антон Берлин сообщал, что сроки доставки грузов "Норильского никеля" выросли в два-три раза.

В конце 2022 года компания сообщала, что рассматривает порт Танжер в Марокко в качестве нового перевалочного хаба для дистрибуции своей продукции, эту цепочку поставок планировалось начать задействовать в первом - втором квартале 2023 года. Из порта дистрибуция осуществляется как в Европу, так и в Северную Америку и в страны Азии.

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.