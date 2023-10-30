Сеть и сервисы крымского оператора "Миранда-медиа" восстановили после атаки

Все услуги представляются в полном объеме, сообщили в компании

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Группа компаний "Миранда-медиа", действующая на территории Крыма, полностью возобновила работу сервисов после массового сбоя из-за хакерской атаки, сообщается в официальном Telegram-канале оператора цифровых услуг.

"Рады сообщить вам, что услуги группы компаний "Миранда-медиа" представляются в полном объеме потребителям всех сегментов: государственного, операторского, коммерческого и потребительского в компаниях: "Миранда-медиа", "Крымтелеком" и "Миртелеком", - говорится в сообщении.

27 октября мобильный оператор и интернет-провайдер зафиксировал массовую DDoS-атаку со стороны украинских хакеров, что привело к временной недоступности услуг "Миранда-медиа", "Крымтелекома" и "Миртелекома".

ООО "Миранда-медиа" обеспечивает доступ к интернету с использованием собственных каналов передачи данных. Компания обладает собственной волоконно-оптической сетью на территории Республики Крым протяженностью более 4 000 км. Работает в Крыму и Севастополе. С 2023 года оказывает на полуострове услуги сотового оператора.