Володин заявил, что закон против навязывания товаров защитит от недобросовестных продавцов

Также 3 ноября вступит в силу закон, которым закрепляются понятия "инновационные технологии" и "технологическая компания"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Закон, запрещающий навязывать дополнительные товары и услуги, защитит граждан от недобросовестных продавцов. Это подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся в Telegram-канале палаты парламента.

"Закон дополнительно защитит граждан от недобросовестных продавцов. Он исключит ситуации, при которых в договор купли-продажи включаются условия об обязательном приобретении дополнительного товара или услуги, в результате чего покупатель несет лишние расходы", - отметил Володин, говоря о законе, который вступает в силу 30 октября.

Кроме того, с 3 ноября можно будет при задолженности от 25 тыс. до 1 млн рублей обратиться во внесудебном порядке с заявлением о признании банкротом. "Пенсионеры и граждане, чей единственный доход - единое пособие на детей, не обладающие имуществом, на которое может быть обращено взыскание, смогут воспользоваться процедурой через год после начала принудительного взыскания долга", - отмечается в публикации. Другие категории граждан смогут это сделать через семь лет.

Также 3 ноября вступит в силу закон, которым закрепляются понятия "инновационные технологии", "технологическая компания", "малая технологическая компания". Он позволит оказывать поддержку таким компаниям.

Норма о безопасности газового оборудования вступит в силу 29 ноября. Внутридомовые и внутриквартирные газовые сети будет обслуживать одна газораспределительная организация.