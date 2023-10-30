Российский рынок акций открылся ростом основных индексов

Индекс Мосбиржи вырос на 0,27%, РТС - на 0,77%

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует положительную динамику ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:20 мск, индекс Мосбиржи растет на 0,13% и находится на уровне 3 228,44 пункта, индекс РТС - на 1%, до 1 089,85 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 232,82 пункта (+0,27%), долларовый индекс РТС рос на 0,77%, до 1 087,36 пункта.

К 10:20 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижается на 0,82% до 93,35 рубля, евро находится на отметке в 98,64 рубля (-0,93%). Курс юаня находится на уровне 12,724 рубля (-0,59%).