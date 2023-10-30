В ЕАБР назвали предпосылки для возможного ускорения инфляции в Белоруссии

Эксперты Евразийского банка развития отмечают, что одной из них стал рост заработных плат

МИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) отмечают, что рост заработной платы в Белоруссии является одной из причин возможного ускорения инфляции в стране в IV квартале 2023 года.

"Высокий рост заработной платы на фоне расширения потребительского кредитования продолжил поддерживать потребительский спрос на товары: розничный товарооборот увеличился на 12,2% год к году в сентябре после 11,2% в августе. Это создает предпосылки для ускорения инфляции в IV квартале 2023 года", - говорится в обзоре ЕАБР.

Эксперты напомнили, что прирост зарплат в реальном выражении в сентябре составил 16,1% после 15,1% в августе и 14,4% в июле. "На увеличение заработной платы оказало влияние повышение в сентябре на 3,1% базовой ставки, являющейся основой для определения размера оплаты труда в бюджетном секторе", - отметили в ЕАБР.

По официальным данным, годовая инфляция в Белоруссии в сентябре замедлилась до 2%. Власти заявили о планах по поддержанию инфляции по итогам 2023 года на уровне не более 7-8%.