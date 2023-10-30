Глава ВТО заявила, что мировая экономика может потерять до 5% ВВП

Нгози Оконджо-Иевала отметила, что некоторые "сигналы о происходящей фрагментации" вызывают опасения экспертов

ТОКИО, 30 октября. /ТАСС/. Мировая экономика может потерять до 5% валового внутреннего продукта (ВВП) в долгосрочной перспективе из-за фрагментации торговли и разделения объединений государств на блоки. С таким предупреждением выступила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Иевала в интервью газете Nikkei.

Согласно подсчетам ВТО, если мир распадется на торговые блоки, то глобальный ВВП снизится на 5%, что станет "огромной потерей, сравнимой с утратой всей экономики Японии", указала она. Хотя организация "не видит явных признаков широкой деглобализации", некоторые "сигналы о [происходящей] фрагментации" вызывают опасения экспертов. В частности, об определенном переходе к блоковой системе говорит сокращение доли в мировом товарообороте материалов и полуфабрикатов, которые считаются "индикатором активности глобальных цепочек поставок". Как сказала Оконджо-Иевала, объем торговли подобными товарами "сократился до 48,5%" в первой половине 2023 года по сравнению со "средним значением 51,0% в предыдущие три года.

Как отмечает издание, отход от принципов свободной торговли в мировой экономике наблюдается с 2017 года, когда президент Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о транстихоокеанском партнерстве. При его преемнике Джо Байдене Вашингтон, ряд европейских стран и Япония попытались ограничить доступ Китая к передовым технологиям в полупроводниковой промышленности. Негативное влияние на мировую торговлю может оказать и обострение палестино-израильского конфликта. "Это один из регионов, где добывается большая часть мирового [объема] нефти и газа. <...> Так что [конфликт] неизбежно окажет влияние", - уверена глава ВТО.

В октябре Оконджо-Иевала сообщила что прогнозируемое замедление торговли в 2023 году "вызывает беспокойство из-за негативных последствий для уровня жизни людей во всем мире". Фрагментация мировой экономики, предупредила она, "только усугубит эти проблемы", поэтому участники ВТО должны укреплять мировую торговую систему, избегая протекционизма. Организация снизила прогноз глобального роста торговли товарами на 2023 год до 0,8% (по сравнению с 1,7% в апреле). Рост мирового товарооборота восстановится до 3,3% лишь в 2024 году, полагает Nikkei.